بعد أشهر طويلة من الشائعات والهروب من الأضواء، والتكتم الشديد الذي أثار فضول المتابعين، قررت ملكة جمال لبنان لعام 2025 بيرلا حرب أن تضع حداً قاطعاً لكل التكهنات، لتفاجئ الجمهور بصور رومانسية غير متوقعة كشفت هوية شريك حياتها النجم اللبناني الشهير جوزيف عطية.

شاركت بيرلا حرب متابعيها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» باقة من اللقطات الدافئة التي جمعت الثنائي في أجواء مفعمة بالحب في قلب العاصمة الفرنسية باريس، تخللتها لحظات عفوية طغى عليها الضحك. ولم تكتفِ ملكة الجمال بنشر الصور فحسب، بل أرفقت إحداها برمز القلب على وقع أنغام الأغنية الشهيرة «عم حبو كتير»، لتنهي رسمياً سياسة الصمت التي التزمها الطرفان طويلاً تجاه الشائعات التي حاصرتهما.

وكان الثنائي قد حرص مراراً في السابق على تجنب تأكيد أو نفي الأنباء التي طاردتهما، مفضلين الابتعاد عن عدسات الإعلام، قبل أن تأتي رحلة باريس وصورها الجريئة لتحسم الجدل نهائياً. وما إن انتشرت الصور حتى انهالت تعليقات التهنئة والمباركة من الجمهور والنجوم، متمنين لهما حياة سعيدة.