أطلقت هيئة السياحة الفنلندية مبادرة غير تقليدية تستهدف العزَّاب والعازبات من مختلف أنحاء العالم، عبر رحلة مجانية تجمع بين استكشاف البلاد وتذّوق أطباقها المحلية وخوض تجربة اجتماعية قد تفتح الباب أمام صداقات جديدة أو علاقات جادة.

وتحمل المبادرة اسم (موعد العشاء الفنلندي)، وتتيح لـ16 مشاركاً من خارج فنلندا فرصة السفر خلال فبراير 2027 للمشاركة في برنامج يمتد أربعة أيام، يشمل الإقامة وتذاكر السفر والوجبات والأنشطة الثقافية دون أي تكلفة على الضيوف.

وسيُوزَّع المشاركون على مجموعتين، تضم كل منهما ثمانية أشخاص، على أن تستضيف العاصمة هلسنكي إحدى التجربتين، فيما تستقبل مدينة تامبيري الواقعة في منطقة البحيرات الفنلندية المجموعة الثانية. ولن يعرف المشاركون المدينة التي سيقصدونها إلا بعد اختيارهم رسمياً، لتكون الوجهة أولى مفاجآت الرحلة.

وتمثل مائدة العشاء الجماعي المحطة الأبرز في البرنامج، إذ يجتمع المشاركون حول أطباق أعدها طهاة محليون مستوحاة من المطبخ الفنلندي، بحضور عدد من العزاب الفنلنديين، في أجواء تشجع على الحوار والتعارف بعيداً عن صيغ المواعدة التقليدية.

وأكدت الجهة المنظمة أن المبادرة لا تهدف إلى ترتيب لقاءات ثنائية أو ضمان العثور على شريك حياة، بل إلى خلق بيئة طبيعية للتواصل بين الزوار والسكان المحليين عبر الطعام والثقافة والتجارب المشتركة، مع إمكانية تطور بعض العلاقات إلى ارتباط جاد إذا توافرت الرغبة بين الأطراف.

واستلهمت الفكرة من ظاهرة محلية تعرف باسم (سلة العزاب)، وهي سلال تسوق مميزة يستخدمها بعض غير المرتبطين في متاجر البقالة للإشارة بطريقة مرحة إلى رغبتهم في التعرف على أشخاص جدد.

وتندرج المبادرة ضمن حملة أوسع للترويج للمطبخ الفنلندي والتعريف بتقاليده الغذائية، من خلال إبراز الأطباق التي تميز مختلف مناطق البلاد وربطها بتجارب سياحية واجتماعية مبتكرة.

وفتحت هيئة السياحة باب التقديم أمام العزاب والعازبات البالغين من خارج فنلندا، عبر إرسال مقطع فيديو قصير باللغة الإنجليزية يوضح الأطباق التي يختارها المتقدم لعشاء تعارفي وأسباب اختياره لها، على أن تُعلن أسماء المشاركين المختارين مطلع ديسمبر المقبل.