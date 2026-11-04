منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب وساماً رسمياً رفيع المستوى، تقديراً لمساهمتها في الجهود الإنسانية الرامية إلى إجلاء المدنيين من إحدى البلدات الواقعة على خط المواجهة في أوكرانيا، فضلاً عن دعمها للأطفال الأوكرانيين المتضررين من الحرب.

وجاء قرار التكريم بموجب مرسوم رئاسي نُشر اليوم (الأربعاء)، وحمل تاريخ الثاني من نوفمبر الجاري، وأشار إلى ما وصفه بـ«المساهمة الشخصية المهمة» لميلانيا ترمب في تقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا، وجهودها المتعلقة بحماية الأطفال الأوكرانيين، بمن فيهم الذين تعرضوا للترحيل أو النقل القسري من المناطق الخاضعة للاحتلال الروسي.



وسام الأميرة أولغا من الدرجة الأولى

وحصلت ميلانيا ترمب على «وسام الأميرة أولغا» من الدرجة الأولى، وهو أحد الأوسمة الأوكرانية المخصصة لتكريم النساء اللاتي قدمن إسهامات استثنائية في مجالات متعددة، تشمل العلوم والتعليم والثقافة والعمل الخيري والإنساني.

ويأتي منح الوسام تقديراً للدور الذي أدته السيدة الأمريكية الأولى في المساعدة على تنظيم عملية إجلاء إنسانية من بلدة أوليشكي، الواقعة في جنوب أوكرانيا والخاضعة للسيطرة الروسية.



هدنة استمرت 6 أيام لإجلاء المدنيين

وكان مسؤولون أوكرانيون قد أكدوا أن ميلانيا ترمب لعبت دوراً محورياً في تنظيم وقف محلي لإطلاق النار استمر ستة أيام، بهدف السماح بإجلاء المدنيين من بلدة أوليشكي.

وانتهت الهدنة يوم الأحد الماضي، لتصبح أطول فترة توقف محلية للقتال منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأعلنت ميلانيا ترمب أنه جرى إجلاء نحو 800 شخص خلال هذه العملية الإنسانية، التي استهدفت توفير ممر آمن للمدنيين بعيداً عن مناطق الاشتباكات والمخاطر العسكرية.



دعم الأطفال الأوكرانيين في صدارة التكريم

ولم يقتصر التكريم الأوكراني على دور ميلانيا ترمب في عملية الإجلاء، بل شمل أيضاً جهودها المتعلقة بمساعدة الأطفال الأوكرانيين، ولا سيما الأطفال الذين تعرضوا للترحيل أو النقل القسري من المناطق الأوكرانية الخاضعة للاحتلال الروسي.

ويعكس المرسوم الرئاسي تقدير كييف للمساهمات الإنسانية التي نُسبت إلى السيدة الأمريكية الأولى، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين، خصوصاً الأطفال والعائلات التي اضطرت إلى مغادرة مناطقها بسبب العمليات العسكرية.

ويأتي هذا التكريم في وقت تواصل فيه أوكرانيا جهودها الدبلوماسية والإنسانية لحماية المدنيين ومعالجة تداعيات الحرب، مع التركيز على ملف الأطفال الذين نُقلوا من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية.