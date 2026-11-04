شهدت منطقة المنشية وسط مدينة الإسكندرية، فجر الأربعاء، حريقاً واسعاً اندلع بعدد من المحلات التجارية، ما أدى إلى احتراق خمسة محلات وإثارة حالة من الاستنفار بين الجهات المختصة لمنع امتداد النيران إلى المباني والمنشآت المجاورة.

وعقب تلقي البلاغ، دفعت قوات الحماية المدنية بأربع سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، حيث باشرت فرق الإطفاء عمليات المكافحة والسيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرة النيران قبل انتشارها في المنطقة المحيطة.

وامتد الحريق إلى خمسة محلات تجارية، بينما واصلت الأجهزة المختصة أعمال التبريد والتأمين، بالتزامن مع بدء الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه وحصر الخسائر الناتجة عنه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تتولى الجهات المعنية استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية وفق المتبع.