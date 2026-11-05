وضع امير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، اليوم، حجر الأساس لمشروع مركز الغسيل الكلوي بمستشفى جازان العام، بسعة تشغيلية تبلغ 60 سريرًا، وبتكلفة تتجاوز 31 مليون ريال، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي فالح بن ناصر الشهراني، ورئيس مجلس إدارة جمعية عون الطبية علي بن مفرح الشعواني، وممثل أوقاف نورة الملاحي ومؤسسة نورة الملاحي الأهلية سعيد بن دخيل شنان اليزيدي.

ويُنفذ المشروع ضمن شراكة مجتمعية تقودها جمعية عون الطبية، بدعم وتمويل من أوقاف نورة الملاحي، ويُقام على ثلاثة أدوار، بمساحة 1,647 مترًا مربعًا لكل دور، ويضم وحدات متخصصة للغسيل الكلوي، وعيادات تخصصية، ومرافق طبية مساندة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية، وتيسير حصول المرضى على خدمات الرعاية الكلوية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم في المنطقة.

وأكد أمير منطقة جازان أهمية تنفيذ المشاريع الصحية النوعية، وتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع غير الربحي، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية، ويوسع نطاق الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويسهم في تحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.