بعيداً عن نشاطه الفني، تصدر الفنان المصري أحمد العوضي الاهتمام بموقف إنساني تجاه الطفل روبين، الذي يعاني من ضمور العضلات، بعدما قرر زيارته في منزله، استجابة لرغبته في لقائه، مما أدخل الفرحة على قلبه وأفراد أسرته.

تفاصيل لقاء أحمد العوضي

اختار العوضي أن يكون حضوره مفاجئاً للطفل، دون الكشف مسبقاً عن موعد الزيارة، وهو ما جعل رد فعل روبين يحمل الكثير من الدهشة والسعادة عند رؤيته. وشارك الفنان متابعيه مقطع فيديو يرصد جانباً من اللقاء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الزيارة، قدم العوضي للطفل هدية خاصة كان يرغب في الحصول عليها، كما حرص على قضاء بعض الوقت معه، وتبادل الأحاديث واللعب في أجواء عائلية بسيطة، ساعياً إلى منحه تجربة سعيدة تخفف عنه أعباء معاناته.

نداء من العوضي لتوفير علاج الطفل

ولم تتوقف مبادرة الفنان عند حدود الزيارة، إذ استغل تفاعل الجمهور مع مقطع الفيديو لدعوتهم إلى مساندة روبين، والمشاركة في توفير قيمة الحقنة التي يحتاج إليها، من خلال مساهمات مالية تساعد أسرته على تحمل تكاليف العلاج.

كما تفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو، معربين عن تقديرهم لموقف أحمد العوضي، موجهين الدعوات للطفل بالشفاء العاجل.

راهن على «سلطان الديب» في رمضان

وفي سياق فني مختلف، يجهز أحمد العوضي لمسلسله الجديد «سلطان الديب»، الذي يخوض به سباق رمضان 2027، ويقدم خلاله شخصية «سلطان الديب» في أحداث تحمل طابعاً شعبياً واجتماعياً ممزوجاً بالتشويق.

وتضم قائمة المشاركين يارا السكري ورانيا يوسف وسوسن بدر ومحمود عبد المغني ولجين خليفة وهدى الإتربي وأحمد فهيم، إلى جانب مجموعة من الفنانين، ويأتي المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، ويتكون من 30 حلقة.