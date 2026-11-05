من أجل تخفيف الضغط اليومي عن زوجته، حوّل سنغافوري معاناتها مع التنقل إلى فكرة تقنية مبتكرة، بعدما طوّر تطبيقاً ذكياً يساعد على تحديد الوقت المناسب لمغادرة المنزل واستقلال الحافلات دون الحاجة إلى متابعة تفاصيل معقدة أو اتخاذ قرارات متكررة.

وبدأت القصة عندما التحقت زوجته بوظيفة جديدة في جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة، حيث كانت الرحلة اليومية إلى العمل تستغرق نحو 90 دقيقة، فيما واجهت صعوبة في التعامل مع تطبيقات النقل التقليدية التي تعرض كماً كبيراً من المعلومات المتعلقة بالخطوط ومواعيد الوصول.

واجهة التطبيق.

ودفع ذلك جاي تيو، البالغ من العمر 38 عاماً، إلى تطوير تطبيق يحمل اسم (Leavenow)، يعتمد على بيانات النقل المباشرة وسرعة المشي الخاصة بالمستخدم لتحديد موعد الانطلاق الأمثل نحو محطة الحافلات. وقال «إن الهدف لم يكن عرض مزيد من البيانات، بل مساعدة المستخدم على اتخاذ قرار سريع وواضح بشأن وقت المغادرة،» موضحاً أن التطبيق منح زوجته نحو 20 دقيقة إضافية يومياً، سواء للنوم صباحاً أو للراحة بعد انتهاء يومها.

ويوفر التطبيق إمكان حفظ المسارات المتكررة، وتتبع الحافلات لحظياً، ومعرفة مدى توافر المقاعد، إضافة إلى إرسال تنبيهات مخصصة للمستخدمين، فيما تتيح النسخة المجانية متابعة محطة واحدة.

وأكد مبتكر التطبيق أن المشروع لا يقتصر على تسهيل التنقل اليومي، بل يهدف أيضاً إلى الحد من الأعباء الذهنية التي قد تفرضها بعض التطبيقات التقليدية على فئات من المستخدمين، عبر تقديم معلومات أقل وتعقيداً أقل وقرارات أسرع.