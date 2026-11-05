تأهل ممثل الوطن فريق التعاون إلى دور الـ16 قبل نهاية دور المجموعات بجولتين، وذلك عقب فوزه على ضيفه الفيصلي الأردني 3-1 اليوم (الأربعاء) على ستاد وولفز بارك في بريدة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا الثاني 2026-2027.



وسجل بارفايت غويغون (43) وعبدالرزاق حمدالله (48 من ضربة جزاء و70) أهداف التعاون الثلاثة، في حين أحرز لاعب التعاون محمد الصاعدي (58) هدف الفيصلي بالخطأ في مرمى فريقه.



وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة (الأربعاء) أيضاً فوز الريان القطري على النهضة العماني 2-0 على ستاد أحمد بن علي في الريان، وسجل الكساندر ميتروفيتش (78) وروجر غيديس (86) هدفي الفوز لصالح الريان، فيما أكمل النهضة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط محمد الغافري في الدقيقة 87 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.



وبذلك يتأهل التعاون لدور الـ16 بعد أن تربع على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 9 نقاط للريان، و3 للفيصلي، ونقطة للنهضة.



وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 25 نوفمبر، حيث يلتقي الفيصلي مع الريان في عمّان، والتعاون مع النهضة في بريدة.