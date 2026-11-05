أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن قائمة المدربين المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2026.

مفارقة في يوم حسام حسن

وعاش المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن يوماُ متبايناً، بين صدمة منعه من الظهور الإعلامي خلال الفترة المقبلة، عقب تصاعد الخلافات بينه وبين زوجته السابقة دان آدم، وترشحه للمنافسة على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2026، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

منافسة مصرية مغربية

وشهدت القائمة التي كشف عنها «كاف» حضور ثنائي مصري، هما حسام حسن، والمدير الفني للزمالك معتمد جمال، إلى جانب ثنائي مغربي، هما المدرب السابق لمنتخب المغرب وليد الركراكي، والمدير الفني الحالي للمنتخب محمد وهبي.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

حسام حسن (مصر) - معتمد جمال (الزمالك) - محمد وهبي (المغرب) - وليد الركراكي (المغرب) - باب ثياو (السنغال) - ألكسندر سانتوس (الجيش الملكي المغربي) - لامين ندياي (اتحاد الجزائر) - بيدرو ليتاو بريتو «بوبيستا» (الرأس الأخضر) - سيباستيان ديسابر (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - ميغيل كاردوسو (ماميلودي صنداونز).

موعد الحفل

ومن المقرر أن تستضيف مدينة لاغوس النيجيرية حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا، يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2026، بحضور كبار الشخصيات في عالم كرة القدم الأفريقية.