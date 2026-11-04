أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الأربعاء)، توصله إلى اتفاق مع نجمه البرازيلي لتجديد عقده، بعد أرقامه المذهلة مع الفريق هذا الموسم.

عقد حتى 2030

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه توصل إلى اتفاق مع رافينيا لتجديد عقده حتى 30 يونيو 2030، على أن يوقّع اللاعب البرازيلي العقد الجديد في مكتب رئيس برشلونة، جوان لابورتا، غداً (الخميس).

أرقام رافينيا

ويأتي تجديد عقده في وقت يتألق فيه اللاعب صاحب القميص رقم 11، إذ سجل 19 هدفاً هذا الموسم، بواقع 15 هدفاً في الدوري الإسباني وأربعة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل رافينيا هدفين في فوز برشلونة على أستون فيلا بثلاثية نظيفة، أمس (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

إنجازان تاريخيان

ويحتل رافينيا المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين البرازيليين مشاركة مع برشلونة على مر التاريخ، برصيد 190 مباراة، كما يحتل المركز الرابع بين هدافي النادي من مواطنيه، برصيد 94 هدفاً.