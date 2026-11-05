كشف مؤلف رواية (سقوط الحوت) الكاتب الأمريكي ‎دانيال كراوس، أن فكرة العمل جاءت من حادثة بحرية نادرة وشغلت الرأي العام، بعدما اطّلع على قصة رجل قال إنه أمضى وقتاً داخل حوت قبل أن ينجو، لتتحول الواقعة إلى الشرارة الأولى لرواية حققت انتشاراً واسعاً ثم انتقلت إلى الشاشة الكبيرة.

وتدور أحداث (سقوط الحوت) حول غواص شاب يجد نفسه عالقاً داخل حوت (عنبر) أثناء رحلة بحرية، ليخوض سباقاً مع الزمن للبقاء على قيد الحياة قبل نفاد الأكسجين. وقد صدرت الرواية عام 2023 قبل أن تتحول لاحقاً إلى فيلم سينمائي.

وجاءت الإشارة إلى الحادثة الواقعية مجدداً بعد تداول قصة الشاب الفنزويلي أدريان سيمانكاس، الذي ظهر في مقطع مصور خلال عام 2025 بينما كان يمارس التجديف قبالة سواحل تشيلي، حيث بدا وكأن حوتاً أحدب ابتلعه لثوانٍ قبل أن يلفظه سالماً. وأثارت الواقعة اهتماماً عالمياً واسعاً، خاصة أن خبراء الأحياء البحرية أكدوا أن مثل هذه الحيتان لا تستطيع عادة ابتلاع إنسان بصورة كاملة بسبب طبيعة أجهزتها التشريحية، مرجحين أن ما حدث كان أثناء عملية تغذية للحوت.

ورغم الطابع الدرامي للقصة، يؤكد مختصون أن «الحبكة الروائية في (سقوط الحوت) تبقى عملاً خيالياً، بينما استُلهمت الفكرة الأساسية من قصص وحوادث بحرية نادرة أثارت تساؤلات حول إمكانية بقاء إنسان داخل حوت ومدى واقعية مثل هذا السيناريو».