توج منتخب مصر بلقب كأس الخليج تحت 17 عاماً، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب «حمد الكبير» بالعاصمة القطرية الدوحة، وأدارها الحكم الدولي السعودي علي القحطاني.

أهداف المباراة

افتتح خالد محمود التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 19، قبل أن يدرك منتخب الإمارات التعادل في الدقيقة 44، من ركلة جزاء نفذها بطي خميس الجنيبي.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد جمال الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 65، قبل أن يوقع البديل خالد مختار على الهدف الثالث في الدقيقة 80.

ضيف البطولة يحصد اللقب

وشارك منتخبا مصر والصين بصفتهما ضيفين في النسخة الرابعة عشرة من البطولة، التي نظمها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

ويستعد منتخب مصر مواليد 2009 لخوض نهائيات كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر أيضاً خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري حتى 13 ديسمبر المقبل.