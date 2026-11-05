وضعت شركة «قوقل» المؤسسات التعليمية أمام خيارات جديدة للتحكم في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المدارس، بعدما أتاحت إمكانية تعطيل بعض هذه الخدمات، وسط تساؤلات بشأن تأثير القرار على وظائف البحث الرقمي المتاحة للطلاب.

ويتيح التغيير للمدارس، تقييد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئاتها التعليمية، إلا أن تعطيل بعض الميزات قد يمتد تأثيره إلى خدمات البحث المرتبطة بها، ما يجعل القرار أكثر تعقيداً بالنسبة إلى إدارات المدارس.

ويعكس هذا التوجه، اتساع الجدل بشأن حضور الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على الأدوات الرقمية في البحث وإعداد الواجبات والوصول إلى المعلومات.

وتواجه المؤسسات التعليمية تحدياً في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة والمحافظة على استقلالية العملية التعليمية، إلى جانب تحديد مستوى الصلاحيات الممنوحة للطلاب في استخدام المساعدات الذكية.

وتبرز أهمية توفير خيارات تحكم أكثر مرونة، تسمح للمدارس بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي دون التأثير غير المقصود على الخدمات التعليمية الأساسية.

ويضع هذا التطور شركات التقنية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على تلبية حاجات المؤسسات التعليمية، مع احترام سياساتها في إدارة المحتوى والأدوات الرقمية.