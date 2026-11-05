فرضت التقنيات الحديثة حضورها على تفاصيل الحياة اليومية، وأصبحنا نقضي ساعات طويلة أمام الشاشات، ورغم ما حققته هذه التقنيات من تطور وتسهيلات غير مسبوقة، فإنها أسهمت في تغيير أنماط الحياة والعادات الصحية، ما يثير تساؤلات حول علاقتها بتزايد بعض المشكلات الصحية المرتبطة بقلة الحركة والإفراط في استخدام الأجهزة الرقمية.

لا يمكن القول، إن التقنيات وحدها تسببت في زيادة الأمراض المكتسبة، لكنها أسهمت في ظهور أنماط سلوكية قد ترفع مخاطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية، فالجلوس لفترات طويلة، وتراجع النشاط البدني، واضطراب مواعيد النوم، والاعتماد المتزايد على الخدمات التي تقلل الحركة، كلها عوامل قد تؤثر سلباً في الصحة العامة، وترتبط بزيادة مخاطر السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات الأيضية.

كما أن الاستخدام المطول للأجهزة الإلكترونية، قد يؤدي إلى إجهاد العين والصداع وآلام الرقبة والظهر، خصوصاً الجلوس بوضعيات غير سليمة وعدم أخذ فترات راحة منتظمة.

ولا تتوقف التأثيرات عند الجانب الجسدي، بل قد تمتد إلى الصحة النفسية، خصوصاً عندما يتحول الاستخدام الرقمي إلى سلوك مفرط، يؤثر في جودة النوم والتركيز والتواصل الاجتماعي، أو يزيد من التعرض للمقارنات الاجتماعية والضغوط النفسية عبر المنصات الرقمية.

وتبرز هذه التحديات بصورة خاصة لدى الأطفال، الذين يحتاجون إلى الحركة واللعب والتفاعل المباشر لدعم نموهم الجسدي والعقلي والاجتماعي، فالإفراط في استخدام الشاشات على حساب النوم والنشاط البدني، قد يرتبط بزيادة الوزن واضطرابات النوم، فضلاً عن تراجع فرص ممارسة الأنشطة الحركية والتواصل الواقعي، ومن هنا تبرز أهمية توجيه الأطفال نحو الاستخدام المتوازن للتقنيات، دون حرمانهم من فوائدها التعليمية والمعرفية.

والتعامل مع هذه التحديات لا يتطلب التخلي عن التكنولوجيا، بل إعادة تنظيم علاقتنا بها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة النشاط البدني، وتقليل الجلوس المتواصل، وأخذ فترات راحة منتظمة أثناء استخدام الأجهزة، والمحافظة على مواعيد نوم ثابتة، والحد من استخدام الشاشات قبل النوم، إلى جانب الاهتمام بالتغذية المتوازنة وتخصيص أوقات للتواصل الاجتماعي والأنشطة الخارجية.

إن المشكلة ليست في التكنولوجيا ذاتها، بل في الطريقة التي نستخدمها بها، فكلما ازدادت هيمنة الأجهزة على تفاصيل حياتنا ازدادت الحاجة إلى استعادة التوازن بين العالم الرقمي ومتطلبات الصحة الجسدية والنفسية، حتى يبقى التطور التقني وسيلة لتحسين جودة الحياة، لا عاملاً يسهم في تراجعها.