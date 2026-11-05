لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة للمحامي، بل أصبح تحولاً يعيد تشكيل مهنة المحاماة والقضاء وسوق الاستشارات القانونية، ويطرح سؤالاً جوهرياً: هل ستبقى قيمة المحامي في معرفته بالنظام، أم في قدرته على توظيف هذه المعرفة؟

فالأعمال التي كانت تستغرق ساعات من البحث ومراجعة العقود وصياغة المذكرات، أصبح بالإمكان إنجاز أجزاء كبيرة منها خلال دقائق، مما سيؤثر في تكلفة الخدمات القانونية، ويضع المكاتب المعتمدة على الأعمال التقليدية أمام منافسة مختلفة.

وفي السعودية، يكتسب هذا التحول أهمية خاصة مع تطور البيئة التشريعية، والتحول الرقمي العدلي وتنامي الحاجة إلى خدمات قانونية متخصصة تواكب الأنظمة التجارية والمدنية والاستثمارية.

فعلى سبيل المثال، يستطيع الذكاء الاصطناعي مراجعة مئات العقود واستخراج المخاطر المحتملة، لكنه لا يملك وحده القدرة على تقدير أثر تلك المخاطر على مصالح العميل، أو اختيار إستراتيجية التقاضي والتفاوض المناسبة.

وفي القضاء، يمكن للتقنية دعم تحليل السوابق وإدارة القضايا، لكنها لا ينبغي أن تحل محل القاضي في تقدير الأدلة وتكوين القناعة القضائية وإصدار الأحكام.

وتبرز كذلك مسؤولية المحامي عن دقة المخرجات، وسرية معلومات موكليه، والامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية، فلا يجوز أن تتحول سهولة استخدام التقنية إلى مصدر لمخاطر مهنية جديدة.

أما اقتصادياً، فإن التحدي الأكبر يتمثل في تراجع القيمة السوقية للأعمال القانونية المتكررة، مقابل ارتفاع أهمية التخصص والخبرة والاستشارات الإستراتيجية، وسيتعين على المكاتب السعودية إعادة النظر في تسعير خدماتها وتأهيل محاميها، خصوصاً حديثي الممارسة.

‏أخيراً

إن الذكاء الاصطناعي لن يلغي المحاماة، لكنه سيعيد تعريف قيمتها، فالمستقبل لن يكون للمحامي الذي يكتب أكثر أو يبحث أسرع، بل لمن يفهم أعمق، ويقدر المخاطر بدقة، ويتخذ القرار المهني الصحيح، فالآلة قد تنتج الرأي القانوني، لكنها لا تتحمل مسؤوليته، وقد تقترح الحكم، لكنها لا تملك سلطة إصداره.