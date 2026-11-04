فاز فريق فنربخشة التركي على ضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء (الأربعاء) على ملعب «شكري سراج أوغلو»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

شوط أول متوازن

افتتح تري نيوني التسجيل لفريق ليفربول في الدقيقة 25، لكن رد فنربخشة جاء سريعاً، إذ أدرك ماسون غرينوود التعادل للفريق التركي بعدها بأربع دقائق فقط.

ريمونتادا تركية في الشوط الثاني

ووضع ألكسندر إيزاك ليفربول في المقدمة مجدداً بهدف في الدقيقة 49، قبل أن يُشعل فنربخشة الأجواء في المدرجات بهدفين خلال ست دقائق، من توقيع آرشي براون وفيدات موريكي في الدقيقتين 73 و79، ليتلقى الريدز خسارته الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما ارتقى فنربخشة إلى المركز الحادي والعشرين برصيد 5 نقاط.