تعرض بنك «كريدي موتويل أركيا» الفرنسي لهجوم سيبراني أسفر عن سرقة نحو 100 مليون يورو (112 مليون دولار)، عبر عمليات تحويل مالية احتيالية نفذها قراصنة إلكترونيون، فيما أكد البنك أن أموال عملائه لم تتأثر بالهجوم.

وأوضح البنك، أمس (الأربعاء)، أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى أحد حساباته وإجراء تحويلات إلى بنوك أخرى، قبل تحويل الأموال المسروقة إلى عملات مشفرة عبر منصات متخصصة.

وأكد أن الهجوم أصبح تحت السيطرة، وأن جزءاً من الأموال جرى تجميده، فيما تتواصل الجهود لاستعادة بقية المبالغ، مشيراً إلى أن بعض التحويلات المالية للعملاء تعرضت للتأخير دون تكبدهم خسائر مالية.

وأشار البنك إلى أن الهجوم كان متطوراً ونُفذ من خارج المؤسسة، مستبعداً أن تكون العمليات الاحتيالية ناجمة عن أخطاء بشرية، دون الكشف عن هوية المهاجمين أو التفاصيل التقنية للاختراق.

وفيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن قيمة الأموال المسروقة بلغت 118 مليون يورو، أوضح البنك أن المبلغ النهائي لا يزال قيد التقييم، مؤكداً أن الخسائر لن تؤثر على متانته المالية.

من جانبها، أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق قضائي في الهجوم، للاشتباه في استهداف نظام آلي لمعالجة البيانات من جانب مجموعة منظمة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من أسبوع من تعرض منصة «بينانس» لتداول العملات المشفرة، لاختراق إلكتروني ضخم أسفر عن سرقة أصول رقمية بقيمة 6.3 مليار دولار، فيما تمكنت المنصة من تجميد نحو 2.85 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالهجوم، مؤكدة التزامها بتعويض العملاء المتضررين.