تحولت عملية شفط دهون كانت تأمل من خلالها شابة مصرية تحسين مظهرها إلى مأساة انتهت بوفاتها، فيما أثارت الواقعة تساؤلات حول الإجراءات الطبية التي سبقت الجراحة والساعات الأخيرة التي قضتها داخل مركز التجميل.

ووقعت الحادثة داخل أحد مراكز التجميل بمحافظة الإسكندرية، حيث توفيت أمل عبد النبي سعد، البالغة من العمر 23 عاماً، أثناء خضوعها لعملية شفط دهون؛ وفق ما ذكرته أسرتها.

وبحسب رواية ذويها، بدأت القصة بعدما اطلعت الشابة على إعلان لأحد أطباء التجميل عبر موقع (فيسبوك)، لتتواصل معه لاحقاً بغرض إجراء العملية، بعدما أرسلت التحاليل الطبية المطلوبة وصوراً للمنطقة المستهدفة بالجراحة. وأكدت أسرتها أن الشابة دخلت لإجراء العملية دون أن تخضع، بحسب روايتهم، لفحص طبي داخل المركز أو إجراءات تحضيرية سابقة للجراحة، ما دفعهم إلى التساؤل بشأن تقييم حالتها الصحية قبل التدخل الطبي. وأضافت أن العملية بدأت قرابة الحادية عشرة صباحاً، فيما بقيت الشابة داخل المركز حتى ساعات المساء، لتتلقى العائلة خلال تلك الفترة معلومات متباينة عن حالتها الصحية.

ووفقاً لأقوال ذويها، أفاد بعض العاملين بأن الشابة كانت داخل غرفة الإفاقة عقب انتهاء العملية، بينما أشار آخرون إلى أنها فارقت الحياة أثناء الجراحة، وهو ما أثار شكوك الأسرة بشأن حقيقة ما جرى. كما أوضحت شقيقة المتوفاة أن ملاحظات الأسرة على حالة الجثمان دفعتها للتشكيك في توقيت الوفاة، ما دفعها إلى إبلاغ الجهات الأمنية وتحرير محضر بالواقعة للمطالبة بكشف ملابسات الحادث.

وفي المقابل، باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على تفاصيل الواقعة، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بضبط الطبيب الذي أجرى العملية، تمهيداً لفحص الإجراءات الطبية المتبعة وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بالقضية.

وتترقب أسرة الشابة نتائج التحقيقات الرسمية، أملاً في الوصول إلى رواية واضحة لما حدث داخل المركز خلال الساعات التي سبقت إعلان الوفاة.