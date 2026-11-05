حصل مركز التدريب العدلي بوزارة العدل على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار)، حتى ديسمبر 2028م، بعد استيفائه متطلبات ومعايير الاعتماد المؤسسي.

وشمل التقييم عدداً من المجالات؛ من أبرزها الحوكمة والإدارة، وجودة البرامج التدريبية، وتأهيل المدربين، وخدمات المتدربين، وقياس مخرجات التدريب وفاعليته.

ويقدم المركز برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة تستهدف القضاة والمحامين ومنسوبي وزارة العدل والجهات العاملة في القطاع العدلي، بهدف تنمية المعارف والمهارات القانونية والقضائية، ورفع الكفاءة المهنية، وتعزيز جودة الممارسات العدلية.

كما تشمل برامج أعمال المركز التأهيل القضائي المتخصص؛ ومنها الدبلوم العالي للقانون المدني، والقانون الجنائي، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل القانوني والمهني، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم جودة العمل في المنظومة العدلية.