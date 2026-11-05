رفع بنك إنجلترا في اجتماعي اليوم الخميس، أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 4% تماشياً مع التوقعات، في رفع هو الأول منذ 2023.

وكان ​الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى سعر ⁠الفائدة دون تغيير في نطاق 3.75 -4.00 % بعد اجتماع له أخيراً، مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، وذلك بعدما ⁠رفع ​أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي،

حاجة ملحة

من جهته، أوضح ألبرتو موساليم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سانت لويس ألبرتو موساليم، في تصريحات له أخيراِ أنه يرى حاجة ملحة لرفع أسعار ‌الفائدة لمواجهة المستويات المرتفعة والمستمرة للتضخم.

وقال في نص خطاب ألقاه خلال فعالية تنظمها (لجنة السوق المفتوحة-الظل)، وهي مجموعة تقيم إجراءات البنك ​المركزي الأمريكي وسياساته "أرى أن زيادة تشديد السياسة ​النقدية سيكون ضروريا، وفي القريب العاجل».