رفع بنك «HSBC» توقعاته لإنتاج السعودية من النفط الخام، خلال عام 2027 إلى 9.8 مليون برميل يومياً، من 8.8 مليون سابقاً، متوقعاً عودة الإنتاج إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً بحلول منتصف العام القادم. وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».

تعاف الصادرات

ورفع البنك توقعاته لإنتاج شركة أرامكو السعودية من النفط خلال الربع الأخير من عام 2026 إلى 8.3 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 6.3 مليون برميل. وأشار البنك إلى تعافي صادرات النفط السعودية خلال أكتوبر إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، مقتربة من مستويات ما قبل الحرب.

تسجيل فائض

من جهته، أشار تقرير لبنك «جي بي مورغان» إلى أن سوق النفط العالمية عادت إلى تسجيل فائض بعد أشهر من الاضطراب الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وقال بنك «جي بي مورغان» إن سوق النفط العالمية سجلت فائضاً في المعروض خلال أكتوبر بنحو 1.4 مليون برميل يومياً.

ارتفاع الواردات

وأوضح البنك أن واردات الخام العالمية ارتفعت إلى 44.9 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة 1.3 مليون برميل يومياً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعافت صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى نحو 20.7 مليون برميل يومياً، مقابل 9.8 مليون برميل في مارس، لكنها لا تزال دون مستويات ما قبل اندلاع الحرب مع إيران. ووفقاً للمحللين، فقد تعافت شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز لتصل إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب، إلا أن هذا يتم بتكلفة أعلى..