تنمو الحضارات بما تنتجه من معرفة، وتتقدم الأمم بما تتيحه للعقل من بحث وتجريب. وفي تاريخ الإنسان حضرت الموسيقى في الفلسفة والفنون، وأسهمت في تشكيل وجدانه وذاكرته، وامتدت دراساتها إلى الإدراك السمعي وتأثير الصوت في الإنسان وتطبيقاته في الصحة والتأهيل.

ومنذ تأملات فيثاغورس في العلاقات العددية بين النغمات، ودراسات الكندي والفارابي، اتسعت آفاق الموسيقى بين الرياضيات والفيزياء والفن. فخلف الألحان قوانين تحكم الترددات والفواصل الصوتية، وبين ما تدركه الأذن من جمال وما تكشفه المعادلات من خصائص، تتجدد أسئلة العلم حول أسرار النغم.

من التعليم إلى البحث العلمي

وفي هذا السياق يحضر منجز سعودي للدكتور المهندس محمد بن صالح الدربي، الذي أمضى أكثر من ربع قرن في دراسة المقامات العربية والسعودية من منظور رياضي فيزيائي، وقدم مؤلفات وأبحاثًا أسهمت في توثيق جانب من تراث المملكة الموسيقي بالقياس والتحليل.

غازي علي .. من تأسيس المعهد إلى إيقاد شعلة البحث

وللتجربة جذور تعود إلى الموسيقار الراحل غازي علي، الذي عاد من القاهرة بعد دراسته الأكاديمية للموسيقى، وأسّس معهدها في جمعية الثقافة والفنون بجدة، قبل أن يحوّل منزله إلى معهد احتضن أجيالًا من المواهب، وتتلمذ على يديه فنانون أصبحوا من أبرز نجوم الأغنية السعودية.

وكان غازي علي من أوقد شعلة البحث العلمي في نفس تلميذه الدربي منذ عام 1982، عندما أدرك ما يمكن أن تضيفه معارفه الهندسية إلى دراسة الموسيقى، فوجّهه نحو قوانين الصوت وعلاقاته الرياضية. وفي هذه البصيرة تتجلى قيمة المعلم الذي يكتشف في قدرات تلاميذه آفاقًا تتجاوز حدود ما تعلموه على يديه.

عكاظ .. منبر المعرفة الموسيقية

ومضى الدربي في دراسة السلالم الموسيقية وأنظمة الضبط والفواصل النغمية، ونشرت صحيفة عكاظ خلال عامي 2007 و2008 مقالاته العلمية عن الموسيقى ونظريات الكندي والفارابي، مانحة البحث المتخصص مساحة في الصحافة الثقافية.

وأثمرت رحلته كتاب "دراسة طيف من المقامات العربية من منظور رياضي فيزيائي – بين النظرية والتطبيق"، ثم كتاب "دراسة علمية لمقامات سعودية من حاضرة المنطقة الغربية – من منظور رياضي فيزيائي"، الذي تناول أربعة عشر مقامًا متوارثًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف، بالتسجيل والقياس والتحليل الصوتي.

وتتجاوز أهمية هذه الدراسات حدود التوثيق إلى قراءة العلاقة بين الموروث السمعي والمعرفة التجريبية. فالمقامات التي حفظتها الأجيال بالممارسة تحمل تاريخًا من الذائقة الإنسانية، ويتيح تحليلها فهم خصائصها ومقارنتها بأنظمة الضبط الموسيقي. وتبقى العلاقة بين دقة المعادلة وحساسية الأذن سؤالًا فلسفيًا وعلميًا، فالتجربة الجمالية أوسع من أرقام الترددات والفواصل.

وامتدت أبحاث الدربي إلى أنظمة الضبط التاريخية والسلم الأوروبي المعدل والإدراك السمعي، وحظيت باهتمام المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية، وإشادات من البروفيسور محمود قطاط والبروفيسور محمد الأسعد قريعة، كما تلقى دعوة من البروفيسورة شيرين عبد اللطيف، عميدة كلية الموسيقى بجامعة حلوان، لتقديم محاضرة عن تجربته العلمية.

النغم حين يحاور المعادلة

ولأن جمعية الثقافة والفنون بجدة تؤمن بتكامل المعرفة والممارسة الفنية، استضفنا الدكتور محمد الدربي في ورشة علمية جمعت بين النظرية والتطبيق، صاحبه فيها الموسيقار مدني عبادي على آلة القانون. استمعنا إلى الدربي وهو يستعرض أبحاثه، وأنصتنا إلى النغم وهو يجسد تطبيقاتها الصوتية، في تجربة التقت فيها دقة المعادلة الرياضية بحساسية الأذن وجمال الأداء.

نحو مدرسة علمية سعودية

ومع رؤية 2030، وإيمان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقدرات الإنسان السعودي، وما أرسته وزارة الثقافة بقيادة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، من استراتيجية لتطوير الفنون، تتسع فرص المملكة للريادة في هذا المجال. فتأسيس هيئة الموسيقى والترخيص للمعاهد المتخصصة ومشروع جامعة الرياض للفنون، خطوات تتيح بناء منظومة تجمع التعليم والممارسة والبحث.

وفي تنوع موروثنا الموسيقي حقول تستحق الدراسة، من المقامات والإيقاعات إلى الخصائص الصوتية وصناعة الآلات والتطبيقات العلاجية. وأتطلع إلى تكامل جهود هيئة الموسيقى وجامعة الرياض للفنون والجامعات ومراكز الأبحاث لتأسيس مختبرات وبرامج أكاديمية تستقطب الكفاءات السعودية، وتمنح تجاربها حضورًا مؤثرًا في المشهد العلمي.

اقتصاد الإبداع | الاستثمار في الأفكار

ومن غازي علي الذي أوقد شعلة البحث في عقل تلميذه، إلى الدربي الذي حملها إلى مختبرات العلم، تتجلى قيمة الاستثمار في الإنسان والأفكار. ففي اقتصاد الإبداع ثروات تصنعها العقول، ومنجزات تتعاظم قيمتها بما تفتحه من آفاق علمية وثقافية واقتصادية. وأتطلع إلى أن تحمل مؤسساتنا الأكاديمية والثقافية وقاعاتها ومختبراتها أسماء علمائنا ومبدعينا، وأن يتحول إرثهم إلى مشاريع معرفية تستثمر ما أنجزوه وتمنح الأجيال فرصة الإضافة إليه.