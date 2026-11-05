عاد اسم الفنانين محمد رمضان وأحمد فلوكس إلى دائرة الاهتمام، بعدما بادر الأول بتهنئة الأخير بمناسبة خطوبته، قبل أن يوجه إليه عرضاً فنياً للمشاركة في مسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، في خطوة أعادت التساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما وإمكانية تجاوز خلافات الماضي.

دعوة تفتح باب المصالحة الفنية

ونشر رمضان رسالة عبر حسابه على «فيسبوك»، هنأ خلالها فلوكس بارتباطه، متمنياً له إتمام الزواج والنجاح وراحة البال، كما استخدم عبارة «كفارة والسجن للجدعان»، في إشارة إلى تجربة الأخير السابقة مع السجن.

وأبدى رمضان رغبته في تجديد التعاون مع فلوكس، موجهاً إليه دعوة للمشاركة ضيف شرف في «عشماوي»، ومشيراً إلى أن وجوده يمثل إضافة للعمل، دون أن يعلن فلوكس حتى الآن موقفه من العرض.

خلافات تعود إلى الواجهة

وجمع مسلسل «إحنا الطلبة»، الذي عرض عام 2011، الفنانين في تجربة فنية واحدة، بمشاركة محمد نجاتي وريم البارودي ودنيا عبد العزيز ونرمين ماهر وسوسن بدر ومادلين طبر ونجلاء بدر.

وعقب انتهاء التجربة، ترددت أحاديث عن وجود خلاف بين رمضان وفلوكس، كما سبق أن عبر الأخير في لقاء تلفزيوني عن رفضه العمل مع رمضان، وهو ما يجعل الدعوة الجديدة محط اهتمام، خصوصاً أنها تأتي بعد نحو 15 عاماً من تعاونهما السابق.

ورغم مبادرة رمضان، لم تتضح بعد طبيعة العلاقة الحالية بينهما، كما لم يصدر إعلان رسمي يؤكد انتهاء الخلاف أو موافقة فلوكس على المشاركة، لتظل عودتهما الفنية احتمالاً ينتظر الحسم.

تفاصيل مسلسل «عشماوي»

وعلى جانب آخر، يواصل محمد رمضان تصوير مشاهده ضمن مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «عشماوي» المقرر عرضه في موسم دراما رمضان القادم لعام 2027 وذلك بعد غيابه عن الدراما الرمضانية منذ تقديم «جعفر العمدة» عام 2023.

ويشارك في بطولة المسلسل باسم سمرة ويسرا اللوزي وإسعاد يونس وعصام السقا وانتصار ووليد فواز ومحمد عبد الحافظ ومحسن منصور وجيسيكا حسام الدين، إلى جانب ظهور محمد سامي ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح.