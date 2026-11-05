لقي شخص مقتله وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، إثر تحطم مروحية صغيرة في مياه خليج بيسكين قرب مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، أمس (الأربعاء)، أثناء رحلة لتصوير قوارب في المنطقة.

وأفادت السلطات الأمريكية بأن المروحية، وهي من طراز «روبنسون R44 II»، سقطت في المياه بالقرب من متنزه بيل باغز الحكومي قبالة جزيرة كي بيسكين، وعلى متنها ثلاثة أشخاص.

وأوضحت شرطة مقاطعة ميامي ديد أن فرق الإنقاذ، بمشاركة خفر السواحل الأمريكي وإدارة الجمارك وحماية الحدود، هرعت إلى موقع الحادث، حيث حاول أحد الموجودين في المنطقة إنقاذ أحد ركاب المروحية ونقله إلى الشاطئ، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولات إسعافه.

وأضافت أن فرق الطوارئ تمكنت من إنقاذ الشخصين الآخرين ونقلهما إلى مركز طبي متخصص في علاج الإصابات الخطيرة، مشيرة إلى أن حالتهما حرجة لكنها مستقرة.

وأظهرت لقطات جوية المروحية مقلوبة في المياه، فيما كانت عوامات الطوارئ المثبتة أسفلها ظاهرة فوق سطح الماء.

وأكدت السلطات أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة، فيما بدأ المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، بالتعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية، التحقيق لتحديد ملابسات سقوط المروحية.