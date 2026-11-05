واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في بداية التعاملات الآسيوية اليوم (الخميس)، بعدما سجل المعدن النفيس في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ منتصف أغسطس الماضي، مدعوماً بتراجع الدولار الأمريكي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4082.76 دولاراً للأوقية، مواصلاً مكاسبه بعد ارتفاعه بنحو 3.4% خلال تعاملات أمس (الأربعاء).

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتبلغ 4092.90 دولاراً للأوقية.

وجاءت مكاسب الذهب في أعقاب تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر، عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وسط ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها غداً (الجمعة)، للحصول على مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 52.37 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1505.85 دولارات، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1003.83 دولارات للأوقية.