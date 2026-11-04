استعادت البورصة المصرية زخمها الشرائي، وأنهت تعاملات جلسة الأربعاء، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، بعدما أضافت الأسهم المقيدة نحو 99.2 مليار جنيه إلى رأس المال السوقي، الذي اقترب من حاجز 4 تريليونات جنيه، ليصل إلى 3.989 تريليون جنيه.

وجاءت المكاسب مدفوعة بعمليات شراء على الأسهم المقيدة، امتدت إلى مختلف فئات الأسهم، ليرتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.83%، مسجلاً 50.650 ألف نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3.02% إلى 17.151 ألف نقطة.

وامتد الصعود إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع بنسبة 2.98% ليغلق عند 23.011 ألف نقطة، كما زاد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.91% مسجلاً 62.624 ألف نقطة.

وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر EGX30 TR للعائد الكلي بنسبة 2.83% ليصل إلى 23.634 ألف نقطة، فيما صعد مؤشر EGX33 للشريعة الإسلامية بنسبة 2.49% مسجلاً 6.054 ألف نقطة.

ويعكس الأداء الجماعي للمؤشرات اتساع نطاق المشتريات خلال الجلسة، مع امتداد المكاسب إلى الأسهم القيادية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إشارة إلى تحسن شهية المستثمرين للشراء بعد موجة من الضغوط البيعية التي شهدها السوق.

مكاسب تتجاوز خسائر جلسة الاثنين

وتأتي قفزة الأربعاء امتداداً لعودة المؤشرات إلى المنطقة الخضراء خلال جلسة الثلاثاء، بعد خسائر حادة تكبدتها البورصة في بداية الأسبوع.

وكانت الأسهم المقيدة قد فقدت نحو 65 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال تعاملات الاثنين 2 نوفمبر، لتتراجع إلى 3.832 تريليون جنيه، وسط هبوط جماعي للمؤشرات، إذ انخفض EGX30 بنسبة 0.70%، بينما تراجع EGX70 بنسبة 2.23% وEGX100 بنسبة 2.22%.

وفي المقابل، شهدت جلسة الثلاثاء تحولاً في اتجاه التداولات، بعدما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.76%، وصعد EGX70 بنسبة 2.18%، فيما ربح رأس المال السوقي نحو 58 مليار جنيه، ليصل إلى 3.890 تريليون جنيه.

وبذلك تكون البورصة قد أضافت نحو 157.2 مليار جنيه إلى قيمتها السوقية خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء، لتعوض خسائر جلسة الاثنين وتتجاوزها، مع اقتراب رأس المال السوقي من مستوى 4 تريليونات جنيه.

صفقات بمليارات الجنيهات على 31 ورقة مالية

وفي سياق متصل، أعلنت البورصة المصرية تنفيذ صفقات ذات حجم كبير على 31 ورقة مالية خلال تعاملات الأربعاء، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.205 مليار جنيه.

وشملت الصفقات أسهماً لشركات تنتمي إلى قطاعات متنوعة، من بينها البنوك والخدمات المالية والعقارات والأدوية والصناعات، بما يعكس اتساع نطاق العمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة.

وتصدر البنك التجاري الدولي – مصر قائمة الشركات من حيث قيمة الصفقات بنحو 239.48 مليون جنيه، تلاه سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة 239.39 مليون جنيه، ثم سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنحو 209.83 مليون جنيه.

كما شملت العمليات أسهم المصرية للاتصالات بقيمة 147.13 مليون جنيه، إلى جانب أسهم الشرقية – إيسترن كومباني، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والقلعة للاستثمارات المالية، وموبكو، وغيرها من الشركات.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن هذه الحزمة من العمليات ارتبطت بإعادة هيكلة ونقل ملكية محافظ استثمارية، وليس بالضرورة إلى مشتريات جديدة في السوق المفتوحة، وهو ما يستدعي التمييز بين قيمة الصفقات ذات الحجم الكبير وقيمة التداولات اليومية المعتادة عند تقييم اتجاهات السيولة.