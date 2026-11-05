بدأ الفنان المصري أحمد السقا التحضير لمسلسله الجديد «كتف في كتف»، الذي يجمعه بالفنان المصري أحمد غزي، استعداداً لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، إذ كشفت صورة من كواليس الاستعدادات عن انطلاق التجهيزات الأولية للعمل تمهيداً لبدء مراحل تنفيذه.

يشار إلى أن المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة الصباح، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة مجموعة من الفنانين إلى جانب بطليه الرئيسيين.

السقا يجتمع مع محمد إمام

ويستعد أحمد السقا لخوض تجربة سينمائية جديدة تجمعه بالفنان محمد إمام في فيلم «الأساتذة»، في أول لقاء فني بينهما على شاشة السينما، ويتولى أحمد خالد موسى إخراج العمل، فيما كتب السيناريو محمد الدباح، وينتجه محمد رشيدي، على أن تبدأ التحضيرات خلال الفترة القادمة لاختيار بقية فريق التمثيل، تمهيداً لتحديد موعد بدء التصوير.

تصوير «هيروشيما»

وبالتوازي مع تحضيراته الدرامية، يواصل أحمد السقا تصوير فيلمه السينمائي الجديد «هيروشيما»، بمشاركة مي عمر وباسم سمرة وشيرين رضا وحنان مطاوع وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وهدى الأتربي ومحمد لطفي وعماد صفوت وعلاء مرسي، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال.

«العتاولة 2» آخر ظهور رمضاني للسقا

وكان شارك أحمد السقا سابقاً في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل «العتاولة 2»، الذي جمعه بالفنانين طارق لطفي وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين وفيفي عبده، إلى جانب مجموعة من النجوم.

العمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وشكل آخر مشاركة درامية للسقا في الموسم الرمضاني قبل استعداده للعودة بمسلسل «كتف في كتف».