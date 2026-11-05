أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فايروس «إيبولا» إلى 5163 حالة، في ظل استمرار انتشار الوباء في مختلف أنحاء البلاد، وسط تحذيرات من امتداده إلى الدول المجاورة.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفايروس بلغ 10603 حالات حتى الثاني من نوفمبر الجاري، فيما وصلت نسبة الوفيات إلى 48.7% من إجمالي الإصابات.

وكان المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، قد حذر في وقت سابق من استمرار انتشار فايروس «إيبولا» في جميع أنحاء الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى أن الوباء يشكل تهديداً للدول المجاورة.