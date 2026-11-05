أعلنت كندا والصين، تمديد الاتفاق التجاري المبرم بينهما في يناير الماضي، والمتعلق بالنفاذ المتبادل إلى الأسواق لمدة عامين إضافيين؛ ليبقى سارياً حتى نهاية عام 2028.

وقال وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدهو في بيان مساء الأربعاء: "إن الدولتين اتفقتا على التمديد خلال اجتماع عقده مع وزير التجارة الصيني وانج وينتاو في بكين"، مشيراً إلى أن الاتفاق سيستمر لعامين إضافيين.

ولفت الانتباه إلى أن هذا التقدم يعود جزئياً إلى استئناف عمل هيئة تجارية مشتركة بين البلدين أُعيد إطلاقها في يناير الماضي.