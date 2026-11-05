توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس)، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من 9 مناطق في المملكة، تشمل جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية.

وأشار المركز إلى احتمال تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

البحر الأحمر

وأوضح التقرير أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 إلى 35 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتراً في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12 إلى 38 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 48 كيلومتراً في الساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف المتر على الجزأين الشمالي والأوسط، وبين نصف متر ومتر ونصف المتر على الجزء الجنوبي، ليصل إلى أكثر من مترين باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حالة البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج باتجاه المضيق.

الخليج العربي

وفي الخليج العربي، توقّع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، تتحول بعد الظهيرة إلى شرقية وجنوبية شرقية بسرعة 12 إلى 38 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

أما على الجزء الجنوبي، فتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتراً في الساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف المتر، ويصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، فيما يتراوح بين نصف متر ومتر ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وتكون حالة البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.