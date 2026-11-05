الأدب السعودي يوسع دائرة قرائه في الجزائر

استقطبت مبادرة «ترجم» وإصدارات القصص المصورة السعودية اهتمام زوار جناح المملكة في معرض الجزائر الدولي للكتاب 2026، حيث قدمت هيئة الأدب والنشر والترجمة نماذج من الإنتاج الأدبي السعودي ومبادرات دعمه ونقله إلى قراء العالم.

وشهدت «ترجم» تفاعلاً واسعاً من الناشرين والمترجمين والزوار الذين تعرفوا إلى أهداف المبادرة وآلياتها في دعم الترجمة من العربية وإليها. واستعرضت الهيئة دورها في ربط الناشرين السعوديين بالمؤلفين والوكلاء والناشرين الدوليين وفتح فرص للشراكات وتوسيع وصول المحتوى العربي إلى الأسواق العالمية.

وفي جانب الإصدارات استوقف الجناح جمهوره بمجموعة «قصص من السعودية» وكتب المانجا والكوميكس التي تجمع السرد بالفنون البصرية وتخاطب الشباب واليافعين بأساليب حديثة. كما ضمت المعروضات نماذج من أعمال غازي القصيبي وأميمة الخميس وعبدالعزيز مشري، أتاحت للزوار التعرف إلى تجارب وأصوات بارزة في الأدب السعودي.

وتجمع مشاركة الهيئة بين التعريف بالإبداع السعودي وتوفير فرص نشره وترجمته، ضمن حضور المملكة في المعرض الذي تتواصل فعالياته حتى السابع من نوفمبر الجاري.