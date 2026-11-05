بحث محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، مستجدات أعمال اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية وجهود تطوير منظومة السلامة على الطرق، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة بمقر المحافظة، اليوم، بحضور قيادات القطاعات الحكومية والأمنية.

واطّلع الأمير سعود بن طلال، خلال الاجتماع، على التقرير الختامي لأعمال اللجنة وما تضمنه من مؤشرات ونتائج للجهود المبذولة في تعزيز السلامة المرورية، إلى جانب استعراض نسب انخفاض الحوادث والوفيات المرورية والنتائج المتحققة من المبادرات والإجراءات المنفذة بالتعاون بين الجهات المعنية.

وأكد محافظ الأحساء أن اهتمام القيادة الرشيدة بسلامة الإنسان وتعزيز منظومة السلامة المرورية يعكس حرصها على حماية الأرواح والممتلكات وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المسجلة في خفض الحوادث والوفيات تجسِّد أهمية التكامل والعمل المؤسسي بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وشدد على ضرورة مواصلة العمل وفق خطط واضحة ومؤشرات أداء دقيقة، مع تعزيز البرامج الوقائية والتوعوية، ورفع كفاءة الاستجابة للحوادث، ومعالجة المواقع الأكثر خطورة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات المرورية؛ بما يسهم في استدامة النتائج المحققة ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبناء بيئة مرورية آمنة للجميع.