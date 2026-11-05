واصلت الجهات المختصة جهودها لحماية البيئة والثروات الطبيعية، بعدما ضبطت عدداً من المخالفين في مناطق المدينة المنورة والشرقية وعسير، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

في منطقة المدينة المنورة، ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بمحافظة ينبع مواطناً خالف لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية، بعد ممارسته الصيد دون الحصول على التصاريح اللازمة، حيث استُكملت الإجراءات النظامية بحقه.

وفي المنطقة الشرقية، تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط أربعة مواطنين لمخالفتهم نظام البيئة عبر ممارسة الصيد دون ترخيص، وضُبط بحوزتهم بندقية هوائية و450 ذخيرة هوائية، إضافة إلى ثمانية كائنات فطرية مصيدة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة عسير مقيماً من الجنسية الهندية لمخالفته نظام البيئة بتفريغ مواد خرسانية تسببت في تلويث البيئة والإضرار بالتربة، وأُحيل إلى الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات النظامية.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الأنظمة واللوائح التنفيذية تجرّم صيد الكائنات الفطرية والاعتداء على البيئة، مشيرة إلى أن عقوبة الصيد دون ترخيص تصل إلى عشرة آلاف ريال، فيما تبلغ غرامة الصيد في المواقع المحظورة خمسة آلاف ريال، وتصل غرامة صيد طائر الحمام إلى ألف ريال. كما أوضحت أن عقوبة الأنشطة أو الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها قد تصل إلى عشرة ملايين ريال.

وجددت الجهات الأمنية والبيئية دعوتها إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام المخصصة لذلك، مؤكدة التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.