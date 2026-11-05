نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

صواعق رعدية

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما نبَّه المركز من هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظة العقيق، والأجزاء المجاورة لها.

وأشار إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.