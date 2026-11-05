نبّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر منطقة الباحة، اليوم، بحالة جوية ممطرة، تترافق مع رياح شديدة السرعة وتدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب احتمالية جريان السيول وتساقط البرد وحدوث صواعق رعدية.

وأوضح المركز أن التنبيه يشمل مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والقرى والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة، إضافة إلى الأجزاء المجاورة، مشيراً إلى أن الحالة الجوية تستمر، بمشيئة الله، حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً آخر بشأن هطول أمطار خفيفة على محافظة العقيق والمناطق المجاورة لها، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، مبيناً أن تأثيرات الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.