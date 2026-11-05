أكد مدرب فريق التعاون، الصربي فوك رازوفيتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أهمية الفوز على الفيصلي الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم، مشيراً إلى أن الانتصار منح اللاعبين دفعة معنوية، وعزّز ثقتهم لمواصلة تقديم المستويات الإيجابية.



وأوضح أن فريقه واجه منافساً قوياً يضم عدداً من لاعبي المنتخب الأردني، مبيناً أن التعاون تعامل مع مجريات اللقاء بالطريقة المناسبة، حتى تحقيق الفوز وحسم التأهل.



وأشار إلى أن الفريق سيحصل على فترة راحة قبل استئناف استعداداته للدوري، مؤكداً أن اللاعبين يبذلون كل ما لديهم، وأنه يفكر في منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب الموجودين على دكة البدلاء خلال المباريات القادمة.



من جانبه، أعرب لاعب التعاون عبدالرزاق حمد الله، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، عن سعادته بالفوز والتأهل، مؤكداً صعوبة المواجهة أمام فريق كبير، وأن الانتصار يمنح فريقه فرصة للراحة والاستعداد للاستحقاقات القادمة.



وبيّن أن الفيصلي الأردني دخل المباراة ساعياً إلى الفوز، وليس لديه ما يخسره، مشدداً على أن طموح التعاون هو المنافسة على لقب البطولة.



بدوره، أكد مدرب الفيصلي الأردني طارق مصطفى، أن فريقه بذل جهوداً كبيرة، مقدماً شكره للاعبين على ما قدموه خلال الفترة الماضية، ومشيراً إلى أن كرة القدم تحتمل الفوز والخسارة.



وأوضح أن فريقه استحوذ على مجريات اللعب وأهدر العديد من الفرص، في حين نجح التعاون في استثمار فرصه بفضل امتلاكه لاعبين قادرين على التسجيل.