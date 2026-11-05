يستهل المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم الشاطئية مشواره في كأس العرب 2026، اليوم (الخميس)، بمواجهة مضيفه المنتخب المصري عند الساعة 3:45 عصراً، على ملعب بورتو سعيد الشاطئي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.



ويدخل الأخضر البطولة بقيادة مدربه البرازيلي قوقا زولوكوفيك، وبقائمة تضم 14 لاعباً، بعدما استهل تحضيراته في مصر (الثلاثاء) الماضي، بحصص جمعت بين الجوانب اللياقية والفنية والتكتيكية، إلى جانب مناورة على كامل الملعب.



ويخوض المنتخب مواجهاته في دور المجموعات خلال ثلاثة أيام متتالية؛ إذ يلتقي موريتانيا غداً (الجمعة)، السادس من نوفمبر، عند الثانية ظهراً، قبل أن يختتم مبارياته أمام العراق (السبت)، السابع من نوفمبر، عند الثانية عشرة ظهراً، على الملعب ذاته.



ويتطلع أخضر الشاطئية إلى بداية إيجابية أمام أصحاب الأرض، تعزز حظوظه في المنافسة على التأهل عن المجموعة التي تضم السعودية ومصر وموريتانيا والعراق.