سجلت حركة النقل البري في المملكة نمواً ملحوظاً خلال عام 2025م، مع تجاوز عدد الركاب القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية 70.7 مليون راكب، بزيادة بلغت 7.2% مقارنةً بعام 2024م؛ وفق ما أظهرته نشرة إحصاءات النقل على الطرق الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت النشرة أن عدد القادمين عبر المنافذ البرية تجاوز 37 مليون راكب، فيما بلغ عدد المغادرين نحو 33.7 مليون راكب. واستحوذ منفذ جسر الملك فهد على 49.1% من إجمالي حركة الركاب، يليه منفذ الخفجي بنسبة 12.2%. كما سجل شهر يناير أعلى حركة عبور خلال العام بأكثر من 7.4 مليون راكب، فيما جاء شهر مارس الأقل بنحو 4.6 مليون راكب.

وفي قطاع الشحن البري، ارتفع إجمالي كميات الشحن الخارجي الصادر والوارد عبر المنافذ البرية إلى أكثر من 26.8 مليون طن، محققاً نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالعام السابق. وبلغت كميات الشحن الصادر 14.3 مليون طن بارتفاع 6.3%، فيما وصلت كميات الشحن الوارد إلى 12.5 مليون طن بزيادة 2.4%.

وتصدر منفذ البطحاء منافذ المملكة في الشحن الصادر مستحوذاً على 27.9% من إجمالي الشحن الصادر، كما جاء في المرتبة الأولى للشحن الوارد بنسبة 31.9%، بينما حلَّ منفذ الحديثة ثانياً في الشحن الصادر بنسبة 23.2%، والميناء الجاف بالرياض ثانياً في الشحن الوارد بنسبة 26%.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد المركبات المسجلة والصالحة للسير إلى أكثر من 16.7 مليون مركبة بنهاية عام 2025م، بزيادة 5.3% مقارنةً بنهاية عام 2024م. وشكَّلت المركبات ذات التسجيل الخاص النسبة الأكبر بواقع 71.2% من الإجمالي، تلتها مركبات النقل الخاص بنسبة 20%، ثم مركبات النقل العام بنسبة 4.4%.

كما بلغ عدد المركبات المسجلة لأول مرة خلال العام نحو 1.1 مليون مركبة، مسجلاً نمواً قدره 3.6%، في حين تجاوز عدد رخص القيادة السارية 11.3 مليون رخصة، استحوذت الرخص الخاصة على 87.2% منها. وبلغت نسبة السعوديين من إجمالي حاملي الرخص السارية 51% مقابل 49% لغير السعوديين.

وأشارت النشرة إلى أن عدد رخص القيادة الصادرة لأول مرة خلال عام 2025م بلغ نحو 1.2 مليون رخصة، بانخفاض نسبته 8.1% مقارنةً بعام 2024م، مؤكدة أن بيانات النشرة تمثل مرجعاً إحصائياً لدراسة مؤشرات النقل البري وحركة الركاب والشحن والبنية التحتية للطرق في المملكة.