اختناق 84 طالبة داخل مدرسة بسبب أبخرة «طلاء السبورة» في العراق

كشفت التحقيقات الأولية في حادث اختناق عشرات الطالبات داخل مدرسة الزهراء الإعدادية للفتيات بمحافظة ميسان العراقية، أن السبب يعود إلى تصاعد أبخرة كيميائية ناتجة عن استخدام مادة صبغية سوداء في طلاء السبورة ورسمها داخل فصلين دراسيين، لتنفي بذلك الفرضيات الأولية بشأن تسرب غاز الكلور من أحد المعامل القريبة.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العامة في العراق، في بيان رسمي، أن فريق الاستجابة لحوادث المواد الخطرة (CBRN) التابع لها في محافظة ميسان، أجرى عمليات استطلاع وفحص فني داخل المدرسة، باستخدام أجهزة استشعار متطورة لتحديد مصدر المواد المتسببة في حالات الاختناق.

وأظهرت نتائج الفحص الأولية أن الحادث نجم عن تصاعد أبخرة لمركبات كربونية متطايرة، نتيجة استخدام مادة صبغية سوداء في طلاء السبورة ورسمها داخل فصلين بالمدرسة.

وكانت المدرسة الواقعة في حي القاهرة وسط مدينة العمارة قد شهدت، الثلاثاء، إصابة عشرات الطالبات بحالات اختناق، ما استدعى تدخل سيارات الإسعاف ونقلهن إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، وسط تداول أنباء أولية عن احتمال تسرب غاز الكلور من أحد المعامل المجاورة، قبل نفي تلك المعلومات.

وبلغ عدد الطالبات المصابات 84 طالبة، فيما أكدت دائرة صحة ميسان أن جميع الحالات التي استقبلتها المستشفيات كانت مستقرة، وغادرت معظم المصابات بعد تلقي العلاج خلال وقت قصير، بينما بقيت حالات أخرى تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على وضعهن الصحي.

وفي أعقاب الحادث، شُكلت لجنة تحقيقية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات التربية والصحة والبيئة، إلى جانب المحافظة وجهاز الأمن الوطني، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسبابها والمسؤوليات المترتبة عليها، بحسب بيان صادر عن وزارة التربية العراقية.