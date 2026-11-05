أمير نجران: رجال الطوارئ الخاصة يؤدون دوراً وطنياً مهماً

استعرض أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، جهود قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة خلال الفترة الماضية، وذلك خلال استقباله في مكتبه، اليوم، قائد قوة الطوارئ الخاصة العقيد ركن شجاع مونس الرويلي.

وقدّم العقيد الرويلي لسموه إيجازاً عن أبرز الأعمال والمهام التي نفذتها القوة، وما تحقق من جهود ميدانية وأمنية خلال الفترة الماضية.

وأشادأمير منطقة نجران بما يبذله رجال قوات الطوارئ الخاصة من جهود مخلصة في خدمة الدين ثم المليك والوطن، مثمناً ما يقدمونه من أعمال تسهم في تعزيز الأمن وأداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار.