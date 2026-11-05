تستضيف مدينة جدة (الأحد) القادم، النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج (رؤية السعودية 2030)، خلال الفترة من 28 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الآخرة الموافق من 8 إلى 11 نوفمبر في جدة سوبردوم، تحت شعار «من مكة إلى العالم»، امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة من عناية بخدمة ضيوف الرحمن.

وتشهد النسخة السادسة مشاركة أكثر من 520 جهة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية محلياً ودولياً، وحضوراً ومشاركات من أكثر من 150 دولة، ضمن معرض يمتد على مساحة تتجاوز 67 ألف متر مربع، وبرنامج يضم أكثر من 15 منطقة وبرنامجاً رئيسياً تجمع الجوانب التشغيلية والمعرفية والتقنية والأعمال والابتكار والتوعية والتدريب.

ويأتي المؤتمر ضمن الاستعداد المبكر لموسم حج 1448هـ، إذ يجمع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات والجهات المعنية لاستكمال الإجراءات والترتيبات والتعاقدات، والاطلاع على الخدمات والحلول المتاحة للموسم القادم، إلى جانب مناقشة الموضوعات المرتبطة برفع الجاهزية وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويتوزع برنامج «مؤتمر الحج» على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل البنية التحتية والخدمات التشغيلية، والتمكين والتكامل، والتنمية والاستدامة، وتناقش جلساته موضوعات النقل والخدمات اللوجستية، والبنى التحتية وإدارة المرافق، والإسكان والضيافة، والإعاشة والتغذية، إلى جانب الأمن والسلامة، والرعاية الصحية، والإعلام والتواصل، والتقنية والابتكار، والتدريب والتأهيل والتطوير، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

ويقدم «مجلس الحج» 32 جلسة بمشاركة 42 متحدثاً، حيث تتناول جلساته موضوعات تطبيقية وبحثية في النقل والإعاشة والتقنية والرعاية الصحية والإسكان والاستدامة والإعلام وإدارة الحشود وإثراء التجربة.

وتشهد النسخة السادسة للمرة الأولى إقامة «ملتقى التوعية والتدريب» تحت شعار «من الوعي إلى التمكين»، بما يتضمنه من برامج وتجارب وورش متخصصة تستهدف تطوير أدوات التوعية ورفع كفاءة التدريب وتأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

ويحضر الابتكار عبر منطقة الابتكار، ومعسكر «مستقبل ابتكارات الحج»، وواحة التقنية، ومعرض ابتكارات الحج، فيما يوفر «مركز الأعمال» مساحات للاجتماعات واستكمال التعاقدات وتوقيع الاتفاقيات، إلى جانب المناطق المتخصصة في الطيران والصحة والتقنية والإعلام ومنطقة «صنع في السعودية» ومنصة الشركاء.

ودعت الوزارة الجهات والمهتمين والمتخصصين إلى التسجيل لحضور المؤتمر والاطلاع على برامجه وفعالياته عبر الموقع الإلكتروني: https://hajjconfex.com/visitor-registration.