دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق، اعتباراً من غدٍ (الجمعة)، حتى (الثلاثاء) القادم.
أمطار غزيرة على مكة
وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والعاصمة المقدسة والكامل والجموم وبحرة وخليص وجدة ورابغ وتربة والخرمة ورنية والمويه والقنفذة والليث.
متوسطة على الرياض
وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل عفيف والدوادمي وشقراء وثادق والغاط والزلفي والمجمعة ورماح ومرات وأمطار خفيفة إلى متوسطة، تشمل الرياض العاصمة والقويعية والرين وضرماء والحريق والخرج.
برد وسيول
وأشار إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والشرقية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.
The General Directorate of Civil Defense has called for caution and the necessity to stay in safe places, avoiding areas where floods and valleys gather, and not swimming in them. It is important to adhere to the instructions announced through various media outlets and social media, due to thunderstorms expected in most regions starting tomorrow (Friday) until next (Tuesday).
Heavy Rain in Mecca
The National Center of Meteorology has stated that the Makkah region will be affected by moderate to heavy rains, leading to the flow of floods, hail, and downbursts that stir up dust and sand, including Taif, Maysan, Adham, Al-Ardiyat, the Holy Capital, Al-Kamil, Al-Jumum, Bahra, Khulais, Jeddah, Rabigh, Turbah, Al-Khurmah, Rania, Al-Muwaiah, and Al-Qunfudhah.
Moderate Rain in Riyadh
The Riyadh region will be affected by moderate to heavy rains, leading to the flow of floods, hail, and downbursts that stir up dust and sand, including Afif, Al-Dawadimi, Shuqra, Thadiq, Al-Ghat, Al-Zulfi, Al-Majma'ah, Rumah, Marat, and light to moderate rain, including the capital Riyadh, Al-Qwai'iyah, Al-Rain, Dhurma, Al-Hariq, and Al-Khobar.
Hail and Floods
It was noted that the regions of Jazan, Asir, Al-Baha, Medina, Hail, Al-Qassim, Al-Jawf, the Northern Borders, and the Eastern Province will be affected by moderate to heavy rains, leading to the flow of floods, hail, and downbursts that stir up dust and sand.