دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق، اعتباراً من غدٍ (الجمعة)، حتى (الثلاثاء) القادم.

أمطار غزيرة على مكة

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والعاصمة المقدسة والكامل والجموم وبحرة وخليص وجدة ورابغ وتربة والخرمة ورنية والمويه والقنفذة والليث.

متوسطة على الرياض

وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل عفيف والدوادمي وشقراء وثادق والغاط والزلفي والمجمعة ورماح ومرات وأمطار خفيفة إلى متوسطة، تشمل الرياض العاصمة والقويعية والرين وضرماء والحريق والخرج.

برد وسيول

وأشار إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والشرقية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.