قفز مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً بمقدار 56.53 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,095.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 267 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 87 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات التعاونية، و(سي جي إس)، وسناد القابضة، وليفا، وصالح الراشد، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الاتحاد، ومجموعة صافولا، وبترو رابغ، وسيسكو القابضة، ولجام للرياضة الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و7.34%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ودرب السعودية، وحديد وطني، وباتك، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، وأرامكو السعودية، ومعادن، و(stc)، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً بمقدار 132.65 نقطة، ليصل إلى مستوى 21660.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3.9 ملايين سهم