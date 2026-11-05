وجه رئيس البرتغال أنطونيو جوزيه سيغورو رسالة إلى قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، عقب اعتزاله اللعب الدولي، اليوم (الخميس).

وقال سيغورو، في رسالة نشرها الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية البرتغالية عبر موقع «إنستغرام»: «باسم البرتغال، أتوجه بالشكر إلى كريستيانو رونالدو على الطريقة التي مثّل بها المنتخب الوطني، وألهم بها البرتغاليين، وحمل من خلالها اسم البرتغال إلى جميع أنحاء العالم».

يوم صعب

وأضاف الرئيس البرتغالي: «أتخيل أن هذا اليوم يُعدّ من أصعب الأيام في المسيرة الرياضية لكريستيانو رونالدو، لكنني على يقين بأنه، كما حدث في مناسبات عديدة، سيجد البرتغاليين إلى جانبه».

واختتم رسالته قائلاً: «أعلم أيضاً أن البرتغال ستظل تعوّل على حبه لوطنه، الذي سيمثّله دائماً بنفس الإخلاص والتفاني اللذين أظهرهما في كل تدريب، وكل مباراة، وكل هدف أدخل الفرحة إلى قلوب الجميع، كل التوفيق لك يا كريستيانو، وشكراً جزيلاً لك».

أرقام استثنائية في مسيرة دولية تاريخية

وجاء اعتزال كريستيانو رونالدو اللعب الدولي بعد أسابيع من أزمته مع مدرب البرتغال، جورجي جيسوس، ومغادرته معسكر المنتخب، قبل أن يتعرض لعقوبة بالإيقاف لمدة شهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها 255 يورو.

وسجّل رونالدو 146 هدفاً خلال 234 مباراة بقميص منتخب البرتغال، محققاً رقمين قياسيين عالميين على مستوى كرة القدم الدولية للرجال، كما قاد منتخب بلاده، المعروف بلقب «برازيل أوروبا»، للتتويج ببطولة كأس أمم أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية مرتين.