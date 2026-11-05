ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم (الخميس)، بالتزامن مع صعود قوي للمعدن الأصفر في الأسواق العالمية، بعدما ارتفعت الأوقية لتسجل 4125.48 دولاراً، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي إلى 53 جنيهاً وتطورات المشهد السياسي في الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، إلى نحو 6260 جنيهاً، فيما سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 7154 جنيهاً، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 5374 جنيهاً، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50.08 ألف جنيه.

تراجع سعر الصرف

وجاء الأداء المحلي أقل من المكاسب المسجلة عالمياً، بعدما حدّ تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من انتقال ارتفاع الأونصة بالكامل إلى السوق المصرية. وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي: «إن الفجوة السعرية في مصر شهدت تحولاً لافتاً من النطاق السالب بنحو 6 جنيهات إلى النطاق الموجب بنحو 2.18 جنيه، بما يعني أن السعر المحلي أصبح أقل من القيمة النظرية المحسوبة وفقاً لسعر الأوقية وسعر الصرف، وهو ما يمنح المشتري ميزة سعرية».

وأوضح إمبابي أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه أدنى مستوى 54 جنيهاً يمثل العامل الرئيسي وراء محدودية ارتفاع الذهب محلياً مقارنة بالمكاسب العالمية.