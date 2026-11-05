فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انفصال الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد عن زوجها عبداللطيف الصراف، استعانت الفهد بالسخرية في تعليقها الأول على هذه الأنباء قبل أن تعود وتوضح موقفها.

سخرية الانفصال

وفي أول تعليق لها على الشائعة، سخرت الفهد من الطريقة التي صيغ بها الخبر المتداول، مشيرةً إلى أن كاتبه رتّب الكلام بشكل جيد، لكنه أخطأ في التواريخ وعدد سنوات الزواج، وعلّقت عبر حسابها على سناب شات: «بس الصراحة برافو اللي كاتب وايد مرتب الكلام بس الله يهداهم التواريخ وعدد السنين غلطوا فيها وترا أضحك واتغشمر بس عادي أفصل عليهم بعدين ما في فايدة ماكو إحساس».

التعليق الأول من فوز الفهد على انباء انفصالها عن زوجها

ولم يتوقف رد فوز عند هذا الحد، إذ عادت لتتحدث عن التعليقات التي وصلتها بشأن الإشهار، موضحةً أن الإشهار لا يعني بالضرورة الإعلان عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كثيرين أساؤوا فهم الموضوع.

كما أشارت إلى أنها لا تميل بطبيعتها إلى التصريح بشأن تفاصيل حياتها الخاصة، رغم أن حياتها وخصوصيتها كانتا موضع تداول وحديث من قبل الآخرين في أكثر من مناسبة.

سكروا الموضوع

وفي ظهور لاحق عبر سناب شات، شاركت فوز الفهد صورة من النادي الرياضي، مرفقةً إياها برسالة طلبت فيها إغلاق الموضوع وعدم مواصلة تداوله، معبّرةً عن انزعاجها من اضطرارها للرد على ما وصفته بالموضوع التافه، وقالت: «تكفون خلونا نسكر الموضوع، أمبيه مالي خلق أكتب وارجع أرد موضوع تافه الصراحة».