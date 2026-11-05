أثار الفنان المصري أحمد فلوكس العديد من التساؤلات بعد تجاهله رسالة زميله الفنان محمد رمضان الذي هنأه خلالها بمناسبة خطوبته، ووجه إليه دعوة للمشاركة كضيف شرف في مسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر عرضه رمضان 2027.

رد بآيات من القرآن

وبدلاً من الرد مباشرة على رسالة محمد رمضان، نشر فلوكس مجموعة من آيات سورة الحشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، واختتم منشوره بعبارة «تصبحوا على ألف خير»، دون التعليق على دعوة رمضان أو الكشف عن موقفه من المشاركة في المسلسل.

الخلاف بين رمضان وفلوكس

وتعود جذور الخلاف بين محمد رمضان وأحمد فلوكس إلى كواليس مسلسل «إحنا الطلبة» الذي جمعهما في 2011، إذ كشف الفنان محمد نجاتي في تصريحات سابقة أن رمضان سأل فلوكس عن أحد المشاهد أثناء التصوير، لكن رد فلوكس جاء بطريقة اعتبرها رمضان تحمل قدراً من التعالي ليرد عليه قائلاً «بكرة تشوفني وأنا نجم كبير، وهتقولوا في يوم من الأيام كنا بنقعد مع محمد رمضان».

واستمرت أصداء الخلاف في السنوات التالية إذ انتقد أحمد فلوكس في 2020 لقب «نمبر وان» الذي يطلقه رمضان على نفسه، قبل أن يعلن في 2021 عدم رغبته في العمل معه مجدداً.

دخول السجن

وتعود أزمة أحمد فلوكس القانونية إلى القضية التي أقامتها ضده سيدة الأعمال ولاعبة منتخب مصر لكرة السلة السابقة ياسمين عزت، واتهمته فيها بالسب والقذف والتهديد والإزعاج والتشهير.

وشهدت القضية صدور أحكام بالسجن ضده، من بينها حكم بالسجن لمدة عامين، بعد نظر الاستئنافات أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، كما تضمنت الأحكام غرامات مالية وكفالات وفقاً لما ورد في التقارير القضائية المنشورة.

وفي فبراير 2025، كشف محامي ياسمين عزت المستشار أحمد الجندي، اقتراب إجراءات التصالح مع فلوكس، موضحاً أن التصالح قد يفتح الباب أمام إنهاء القضية ووقف تنفيذ العقوبة، وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي رسالة محمد رمضان الأخيرة بعد فترة من ابتعاد أحمد فلوكس عن الأضواء، لتعيد اسمه إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول إمكانية عودته إلى التمثيل من بوابة «عشماوي»، وما إذا كانت دعوة رمضان ستفتح صفحة جديدة بين الفنانين بعد سنوات من الخلافات.

رسالة رمضان

ونشر محمد رمضان رسالة عبر حسابه على فيسبوك قال فيها: «رسالتي إلى النجم المصري أحمد فلوكس كفارة والسجن للجدعان، وألف مبروك الخطوبة وربنا يتمم بخير ويرزقك النجاح وراحة البال».

وأضاف: «واحشني شغلنا مع بعض من أيام إحنا الطلبة يا صاحبي، وأتشرف بدعوتك كضيف شرف في عشماوي رمضان 2027، وجودك إضافة لأي مشروع».