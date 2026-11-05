سيطر الجيش السوداني على منطقة الحمادي بولاية جنوب كردفان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع، محققاً تقدماً ميدانياً عبر ثلاثة محاور، في إطار عملياته الرامية إلى استعادة مناطق في شمال وغرب البلاد وفتح الطريق نحو إقليم دارفور.



وذكرت مصادر عسكرية أن قوات المحور الجنوبي تمكنت من السيطرة على مناطق جنوب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، قبل دخول منطقة الحمادي وبسط سيطرتها عليها.



وفي المحور الغربي، استعادت قوات الجيش السيطرة على مناطق أبو قعود والممسوكة وعدد من القرى التي كانت تتحرك فيها قوات الدعم السريع، فيما واصلت قوات المحور الشمالي الغربي تقدمها، بعد وصولها قبل يومين إلى منطقة أم مراحيك.



ونقلت قناة «العربية» عن مصادر قولها إن الجيش السوداني سيطر أيضاً على منطقة أم صميمة بولاية شمال كردفان، وسط استمرار المعارك بين الطرفين.



وتسعى القوات السودانية إلى الوصول إلى مناطق تمركز قوات الدعم السريع في غرب كردفان، التي تعد من أبرز معاقلها في الإقليم، تمهيداً لفتح الطريق باتجاه دارفور غربي البلاد.



وتسيطر قوات الدعم السريع على ولايات دارفور الخمس، باستثناء أجزاء من ولايتي شمال وغرب دارفور، من إجمالي 18 ولاية سودانية، فيما يسيطر الجيش على معظم الولايات الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم.