أصدرت قاضية التحقيق العسكري الأول في لبنان غادة أبو علوان، مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق عنصرين من حزب الله، على خلفية قضية شاحنة المتفجرات التي ضبطتها القوى الأمنية عند حاجز ضهر البيدر في منطقة البقاع شرقي البلاد خلال أكتوبر الماضي.



واستجوبت أبو علوان، اليوم (الخميس)، الموقوفين علي الكردي وهيثم أمهز، في إطار مواصلة التحقيقات في قضية الشاحنة التي عُثر بداخلها على شحنة متفجرات، ويُشتبه بارتباطها بحزب الله.



وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قد ادعى على 13 شخصاً، بينهم موقوفان، على خلفية القضية، فيما تقدم المحامي الأسعد، بصفته وكيلاً قانونياً عن ستة من المدعى عليهم غير الموقوفين، بمذكرة دفوع شكلية، ما أدى إلى تأجيل استجوابهم.



ونقلت وسائل إعلام عن مصدر قضائي قوله إن القاضي كلود غانم ادعى على 12 شخصاً ينتمون إلى حزب الله، إضافة إلى زوجة أحدهم، في قضية نقل شاحنة المتفجرات، بتهم عدة، من بينها مخالفة قرارات الحكومة، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها.



وأوضح المصدر أن هويات ثمانية من المدعى عليهم حُددت بالكامل، بينهم الموقوفان وزوجة أحدهما، فيما لا يُعرف الخمسة الآخرون إلا بألقابهم العسكرية، مشيراً إلى أن العقوبات المنصوص عليها في المواد القانونية المدعى بها قد تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.



وأرجأت القاضية أبو علوان الجلسة إلى 17 نوفمبر الجاري، لإطلاع النيابة العامة العسكرية على الدفوع الشكلية وإبداء رأيها فيها، تمهيداً لاتخاذ القرار بشأنها واستئناف التحقيقات في القضية.