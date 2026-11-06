توقفت عند خبر «حلم الصحراء» أول قطار فاخر من نوعه في الشرق الأوسط، الذي يبدأ رحلاته التجارية في أكتوبر 2027، ويربط الرياض بالحدود الأردنية، في رحلة تمتد نحو ألفي كيلومتر ذهابًا وإيابًا. وأجد في هذا المشروع حكاية تستحق التأمل، فالصحراء التي ارتبطت في الذاكرة بالامتداد والهدوء، تتحوّل اليوم إلى وجهة سياحية تحمل ملامح المستقبل.

تخيّل معي أن تكون الرحلة نفسها جزءًا من الحكاية، وأن يمر القطار بين الجبال والوديان والبحيرات، بينما يعيش المسافر تجربة فندقية فاخرة، تستحضر جمال المكان وتمنحه فرصة اكتشافه على مهل. هنا تتغيّر فكرة السفر، وتصبح المسافة تجربة، وتتحوّل الطبيعة إلى عنصر أساسي في صناعة السياحة.

ولعل ما يلفتني في «حلم الصحراء» هو قدرته على تقديم الجغرافيا السعودية بصورة مختلفة، فالمكان يحمل في تفاصيله فرصًا واسعة للاستثمار والتنمية، وكلما أحسنا قراءة هذه التفاصيل، اتسعت أمامنا آفاقًا جديدة. فالصحراء بما تختزنه من جمال، والجبال بما تمنحه من مشاهد، والوديان بما تحمله من ذاكرة المكان، جميعها عناصر قادرة على صناعة تجربة سياحية ذات خصوصية.

وحين نتأمل مستقبل المشاريع السياحية في المملكة، نجد أننا أمام مرحلة تتشكّل فيها علاقة جديدة بين الإنسان والمكان. فالسياحة أصبحت أحد مسارات التنمية الاقتصادية، ورافدًا لفرص العمل، ومجالًا لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووسيلة لتعريف العالم بالهوية السعودية وتنوعها الثقافي والطبيعي.

وتتسع هذه الفرص حين تمتد المشروعات إلى مناطق المملكة المختلفة، فكل منطقة تحمل حكايتها الخاصة، وتملك مقوّمات تجعلها وجهة تستحق الاكتشاف. ومن هنا تأتي أهمية التكامل بين المشروعات الكبرى والمجتمعات المحلية، بما يتيح لأبناء المناطق المشاركة في التنمية، ويمنح التجربة السياحية عمقًا إنسانيًا وثقافيًا.

وفي ظل رؤية المملكة 2030، تتشكّل ملامح قطاع سياحي أكثر تنوعًا، يستثمر في الطبيعة والتراث والثقافة، ويقدّم للعالم تجارب تتجاوز حدود الزيارة العابرة. وتبقى جودة التنفيذ، والاستدامة، والمحافظة على البيئة، عناصر أساسية في نجاح هذه المشروعات واستمرار أثرها، «حلم الصحراء» يحمل في اسمه صورة جميلة لما يمكن أن تصنعه الرؤية حين تلتقي بالاستثمار.

ختامًا.. الصحراء التي طالما كانت جزءًا من وجداننا، تصبح اليوم مساحة للحلم والتنمية، ووجهة تستقطب العالم، وربما تكمن أجمل حكايات المستقبل في قدرتنا على اكتشاف ما نملكه من جمال، وتحويله إلى فرص تليق بوطن تتسع أحلامه كل يوم.